Cile: governo decreta emergenza idrica e agricola in quattro regioni a causa della siccità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio ufficiale portato avanti nel 2019 dalla Direzione generale delle Acque (Dga) del Cile afferma che i ghiacciai cileni hanno sofferto una riduzione della superficie pari all'8 per cento del totale negli ultimi cinque anni. Si tratta di conclusioni provvisorie che fanno parte di un più ampio progetto ancora in corso che punta ad elaborare un inventario completo dei ghiacciai del paese necessario a sua volta alla stesura di una "legge di protezione" attualmente allo studio del parlamento. In termini numerici il rapporto presentato indica che nel 2014 in Cile si contavano 23.641 chilometri quadrati di ghiacciai contro i 21.647 dell'ultimo rilevamento del 2019. Si tratta di una diminuzione di 1894 chilometri quadrati pari appunto a un -8 per cento. (Abu)