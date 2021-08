Afghanistan: "Wsj", morti quattro marines statunitensi nelle esplosioni di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro marines statunitensi sono stati uccisi oggi nelle esplosione davanti all'aeroporto internazionale di Kabul, mentre altri tre sono riamasti feriti. Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti a Kabul al personale diplomatico, secondo quanto riferito al quotidiano "Wall Street Journal" da un funzionario Usa a conoscenza del briefing. Almeno due esplosioni hanno dilaniato una folla di afgani che cercavano di entrare nello scalo aereo questo pomeriggio. Almeno tre soldati statunitensi sono rimasti feriti, ha detto un funzionario degli Stati Uniti. Testimoni hanno riferito di molteplici vittime tra gli afgani, molti dei quali stavano cercando di entrare nell'aeroporto perché avevano aiutato gli sforzi della coalizione guidata dagli Stati Uniti e temevano la persecuzione da parte dei talebani. Fonti sanitarie citate dal quotidiano "The New York Times" riferiscono di almeno 40 morti e 120 feriti. I governi occidentali hanno più volte avvertito di un imminente attacco dello Stato islamico e hanno invitato i propri cittadini a non avvicinarsi all'aeroporto. Dopo le esplosioni, l'ambasciata degli Stati Uniti ha detto a tutti gli americani di lasciare immediatamente gli ingressi dello scalo aereo. "L'esplosione all'Abbey Gate dell'aeroporto è stata il risultato di un complesso attacco", ha detto oggi il portavoce del Pentagono, John Kirby, spiegando che un'altra esplosione è avvenuta vicino all'hotel Baron, adiacente all'aeroporto. Un funzionario della sicurezza britannica ha affermato che entrambi gli attacchi sono stati compiuti da attentatori suicidi. (Was)