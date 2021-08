Afghanistan: Merkel, Germania continuerà ponte aereo ma finestra si sta chiudendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania continuerà le operazioni per evacuare i suoi cittadini e le persone vulnerabili dall'Afghanistan, anche dopo l'attentato all'aeroporto di Kabul. Lo ha assicurato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, durante una conferenza stampa. "Gli eventi di questo pomeriggio mostrano che il rischio è immenso e che la pressione è molto alta per trasportare le persone fuori dal Paese e mantenere il ponte aereo in posizione. Sappiamo che la finestra si sta chiudendo", ha dichiarato. "Voglio sottolineare che non dimenticheremo coloro che non abbiamo trasportato in aereo finora e continueremo gli sforzi per tirarli fuori. Sono in corso colloqui in questo senso tra il ministero degli Esteri, in particolare (l'inviato tedesco Markus) Potzel e i talebani, e i nostri prossimi passi saranno coordinati a livello internazionale", ha aggiunto Merkel. (Geb)