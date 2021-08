Milano 2021: Sala a Bernardo, incontro su quello che vogliono e dove dicono altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se gli staff dei candidati si mettono d'accordo "lo facciamo su quello che vogliono gli altri e dove vogliono gli altri". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala durante un incontro elettorale alla "Ligera" di via Padova rispondendo alla "sfida" lanciata dal competitor del centrodestra, Luca Bernardo su un incontro nelle periferie. "Gli incontri - ha sottolineato - sono fatti con tutti i candidati. Io mi ricordo di un confronto nella scorsa elezione in cui era stato escluso il buon Cappato che se l'era presa male e aveva ragione". "Io quello che offro, e mi pare una cosa significativa, è che dal nostro punto di vista non vogliamo chiedere né localizzazioni né temi". (Rem)