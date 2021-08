Afghanistan: i talebani condannano gli attentati di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno condannato la duplice esplosione avvenuta oggi al di fuori dell'aeroporto di Kabul che ho causato almeno 40 morti e 100 feriti, secondo l'ultimo bilancio provvisorio disponibile. "Prendere di mira civili innocenti è un atto di terrorismo che tutto il mondo dovrebbe condannare", ha detto un funzionario talebano all'emittente televisiva turca "Haberturk". "L'Afghanistan non vedrà più attacchi terroristici dopo che le forze straniere se ne saranno andate", ha aggiunto. Secondo fonti statunitensi, le esplosioni sono state molto probabilmente perpetrate da attentatori suicidi dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante - Provincia di Khorasan (Isis-K, un ramo autoproclamato del sedicente Califfato). L’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul aveva sollecitato i cittadini statunitensi in Afghanistan a non recarsi presso l’aeroporto internazionale della capitale, dove sono concentrate le operazioni di evacuazione del Paese, a causa di una minaccia terroristica “specifica” e “credibile” da parte dello Stato islamico. (Res)