Afghanistan: Della Vedova, in atto guerra di potere tra gruppi islamisti

- In Afghanistan è in atto una guerra di potere tra gruppi islamisti. Lo ha detto a “Rai News 24” il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. "Dolore e solidarietà ai familiari delle vittime degli attentati di oggi a Kabul. È evidente che la presa del potere in Afghanistan da parte dei talebani ha aperto una guerra interna alle varie fazioni islamiste. Ed è il segnale che il terrorismo internazionale vede nella presa di potere dei talebani un'opportunità. Al di là degli errori e delle sottovalutazioni, gli attentati di oggi ci ricordano drammaticamente il motivo per cui eravamo in Afghanistan: difendere la popolazione afgana e l'Occidente dalle cellule terroristiche che lì si erano sviluppate”, ha detto Della Vedova. (Com)