- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEInaugurazione del festival de l'Unità con i saluti introduttivi della segretaria del Pd città metropolitana di Milano, Silvia Roggiani, insieme con Brando Benifei, capodelegazione del Partito Demopcratico al Parlamento Europeo e Vinicio Peluffo, segretario regionale del Pd. A seguire, presentazione delle donne e degli uomini candidati nella lista del Pd al Consiglio comunale di Milano.East River Martesana (via Jean Jaurès 22 (ore 18:30)MONZAConferenza stampa del Sindaco Dario Allevi e l’assessore alle politiche sociali Dèsirée Merlini per presentare il bando “Ragazzi!!! Noi ci siamo”, contributi per l’iscrizione ad attività culturali, ricreative e sportive per i ragazzi tra gli 11 e i 16 anni.Comune, Sala Giunta, 2° piano, piazza trento e Trieste (ore 11:30)(Rem)