Afghanistan: Sala, altre 25 persone in arrivo, su numeri so quello che mi dice il Prefetto

- Per quanto riguarda gli arrivi e l'accoglienza dei profughi dall'Afghanistan, "dipenderà dalla dimensione: in questa prima dimensione di arrivi, speriamo di meno di 60 persone, il problema non c'è, abbiamo associazioni e famiglie che si occupano di ospitare e abbiamo la possibilità di ospitarne anche molti di più. Però sui numeri io so quello che mi dice il Prefetto e questo è quello che sta dicendo a oggi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala durante un incontro elettorale alla "Ligera" di via Padova. "Di profughi - ha spiegato il sindaco - ne sono arrivati un po' più di trenta che sono alcuni nuclei famigliari che lavoravano per la fondazione Veronesi e che sono ricoverati in un Covid Hotel. Quindi hanno una destinazione momentanea, ma che funziona. La Prefettura ci dice che ne sono in arrivo tra i 20 ed i 25 per i quali ci sono di nuovo delle destinazioni tranquille e sicure". (Rem)