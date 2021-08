Afghanistan: Di Maio, nessun italiano coinvolto in attacchi, ferma condanna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun nostro connazionale è rimasto coinvolto negli attacchi registrati oggi a Kabul. Desidero ringraziare i militari e i diplomatici italiani per il loro coraggio e il loro impegno”: lo ha detto in una nota il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Al tempo stesso esprimo cordoglio per chi ha perso la vita e vicinanza ai feriti. L’Italia condanna fermamente questi attacchi", aggiunge Di Maio. “Continueremo a lavorare con i partner internazionali a favore del popolo afghano", conclude. (Com)