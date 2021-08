Milano: Sala, per periferie non ci sono ricette magiche, tema ascolto fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esempio di via Padova è abbastanza virtuoso, in piazza Selinunte abbiamo fatto di meno, non ci sono ricette magiche, ma c'è la volontà di mettere a posto un tassello alla volta e poi il tema dell'ascolto è fondamentale". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un incontro elettorale alla "Ligera" di via Padova rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto della situazione dei quartieri di San Siro e di via Padova. "Questi due esempi - ha chiarito il sindaco - si riferiscono a una realtà in cui abbiamo fatto poco e una realtà in cui abbiamo fatto di più. In via Padova oggettivamente abbiamo fatto di più: è una zona che è cambiata, c'è ancora da fare, certamente, però abbiamo lavorato dagli impianti sportivi alla vivibilità della zona, al recupero di parchi e aree dismessi". (Rem)