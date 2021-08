Afghanistan: fonti stampa, terza esplosione a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voci di una terza esplosione a Kabul si stanno rapidamente diffondendo in questi minuti in rete e sui social network. A riferirlo sono anche i giornalisti stranieri presenti nella capitale afghana, tra cui Murad Gazidiev, corrispondente dell’emittente televisiva “Russia Today”. Secondo quest’ultimo, un veicolo dei talebani sarebbe stato colpito da un ordigno esplosivo improvvisato nel centro di Kabul. Secondo il corrispondente dell’agenzia di stampa russa “Sputink”, l’esplosione avrebbe avuto luogo “nelle vicinanze” dell’aeroporto di Kabul, ore dopo il duplice presunto attentato suicida che nella stessa zona ha causato decine di vittime, tra cui alcuni marines statunitensi. La notizia, riportata anche da altre testate internazionali che riportano aggiornamenti da Kabul in tempo reale, tra cui il sito web israeliano “Times of Israel”, non ha conferme al livello ufficiale. (Rum)