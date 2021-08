Usa: attacchi a Kabul, concluso l’incontro di Biden con i generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa alla Casa Bianca la riunione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden con il suo team di sicurezza nazionale, convocata poco dopo il duplice attentato che ha colpito la capitale dell’Afghanistan, Kabul, dove sono in corso le operazioni di evacuazione degli Usa e dei loro alleati. Lo riferisce la Casa Bianca in un comunicato. All’incontro hanno preso parte il segretario di Stato Antony Blinken, il segretario alla Difesa Austin, il capo degli Stati maggiori congiunti, generale Mark Milley, e i comandanti sul terreno. Biden, precisa il comunicato, “continuerà a essere aggiornato sugli sviluppi della situazione nel corso della giornata”. Nel frattempo è stata rinviata una conferenza stampa in programma per le 18 ora italiana, mentre è stato cancellato un incontro virtuale tra Biden e i governatori sul tema dei rifugiati afgani.(Nys)