Afghanistan: Marin (CI), attentati certificano illusione Occidente di pacificare nazione con talebani

- Marco Marin, capogruppo di Coraggio Italia alla Camera dei deputati, afferma che "gli attentati di oggi certificano, purtroppo nella maniera peggiore possibile, quanto fosse effimera l'illusione di pacificare l'Afghanistan lasciandolo al governo dei talebani". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Nell'esprimere il cordoglio mio e di tutto il gruppo parlamentare per le vittime di Kabul, non posso che augurarmi che con la guida attuale del G20 da parte di Mario Draghi si trovino velocemente, insieme ai nostri alleati, le soluzioni più giuste per far fronte a quello che sta purtroppo avvenendo. Intanto un grazie immenso alle nostre donne e ai nostri uomini e che sul campo, in Afghanistan, stanno salvando più vite umane possibili dal fondamentalismo e dal terrore". (Com)