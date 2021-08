Russia: Navalnyj dice di essere costretto a guardare tv di Stato otto ore al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’oppositore russo Aleksej Navalnyj è costretto a guardare la televisione di Stato russa per otto ore al giorno in carcere. Lo ha affermato al quotidiano “New York Times”. Navalnyj, che è detenuto in una colonia penale a un centinaio di chilometri a est di Mosca, ha detto che i tempi del lavoro forzato nei gulag sovietici sono terminati e sono stati sostituiti da quella che ha definito “una violenza psicologica” fatta di lavaggio del cervello e propaganda. Per capire la sua esperienza in carcere a suo dire occorre immaginare “qualcosa di simile a un campo di lavoro forzato cinese, dove tutti marciano in fila e dove ci sono ovunque videocamere. C’è un controllo costante e una cultura della delazione”. Navalnyj ha detto di restare fiducioso sul futuro del regime di Vladimir Putin, che a suo avviso un giorno finirà. “Prima o poi questo errore sarà corretto e la Russia imboccherà il sentiero dello sviluppo europeo e democratico, semplicemente perché è quello che la gente vuole”, ha dichiarato. (Rum)