Afghanistan: fonti ministero Sanità, oltre 40 morti e 100 feriti in attacco Kabul

- Sarebbero oltre 40 le vittime e 100 i feriti del duplice attentato suicida avvenuto oggi al di fuori del perimetro dell’aeroporto Hamid Karzai nella capitale dell’Afghanistan, Kabul. Lo riferiscono fonti del ministero della Salute afgano citate dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Nessun italiano è stato coinvolto nell'esplosione presso l'aeroporto di Kabul, secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa dell’Italia. La deflagrazione è avvenuta in un'area distante da dove stanno operando i militari italiani per le ultime fasi dell'operazione Aquila per l'evacuazione dei cittadini afgani. (Rum)