Afghanistan: Fornaro (Leu), situazione precipita, priorità è salvare più vite possibile

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, osserva che "la situazione a Kabul sta precipitando. Gli attentati di oggi lo dimostrano. La priorità è ora salvare più vite possibile". Il parlamentare aggiunge, in una nota, che "è assolutamente necessario che la comunità internazionale prosegua l'evacuazione dei civili. Serve poi una grande iniziativa politico-diplomatica non solo italiana, ma dell'Europa ed internazionale, per promuovere corridoi umanitari dopo il 31 agosto". (Com)