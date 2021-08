Roma: Bordoni (Lega), Ostia e Sant'Agostino, l'importanza delle radici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione di Sant'Agostino, la cui storia è legatissima a quella di Ostia, sabato 28 agosto il segretario D'Aula in Assemblea Capitolina Davide Bordoni deporrà un omaggio floreale sotto la statua del Santo: una statua benedetta da due Papi, Giovanni Paolo II in Vaticano e Papa Ratzinger. Saranno presenti il Parroco prefetto di Ostia don Roberto Visier e le rappresentanze Istituzionali locali del Municipio. "Avere la cura della proprie radici è importante per costruire il futuro". Così in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni della Lega.(Com)