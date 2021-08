Afghanistan: Aeronautica militare, nessun colpo diretto contro C-130

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a quanto riportato dagli organi di stampa circa l’evento che ha coinvolto dopo il decollo dall’aeroporto di Kabul un C-130J dell’Aeronautica militare con a bordo un gruppo di civili afghani evacuati e alcuni giornalisti italiani, la stessa Forza armata precisa che "nessun colpo di arma da fuoco ha interessato il velivolo". "Il capo equipaggio dell’aereo - si legge in una nota dell'Aeronautica militare - come previsto dalle procedure operative ed oggetto di costante addestramento, nell'osservare dei colpi di arma da fuoco provenienti da terra e diretti verso l'alto, visibili come traccianti, ha messo immediatamente in atto una manovra evasiva per proteggere il velivolo ed i passeggeri ed evitare che, proseguendo con la rotta originaria, il velivolo potesse attraversare lo spazio aereo dove erano stati osservati i colpi traccianti". "Nessun danno all’equipaggio, ai passeggeri e al velivolo è stato riportato. Il C-130 ha poi regolarmente proseguito la missione, diretta alla base aerea di Al Salem in Kuwait", si conclude nella nota. (Res)