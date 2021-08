Roma: agenti della polizia locale salvano cane in piazza San Giovanni in Laterano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina un meticcio di 3 anni che correva impaurito tra le macchine in piazza San Giovanni in Laterano è stato salvato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Le pattuglie del I Gruppo Centro "ex Trevi" hanno bloccato il traffico e sono riuscite a metterlo in sicurezza, evitando anche incidenti per i veicoli in transito. Una volta tranquillizzato, il cane è stato affidato a personale veterinario per le dovute cure.(Rer)