- “Il primo dibattito facciamolo nelle periferie in mezzo ai cittadini" afferma il candidato sindaco di centrodestra a Milano, Luca Bernardo, rispondendo a Giuseppe Sala. "Se il sindaco uscente non conosce la strada lo accompagno io in vespa. Anzi, se vuole mi dica già dove passare a prenderlo" aggiunge Bernardo. (Com)