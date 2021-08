Afghanistan: Michel ringrazia Kazakhstan per sostegno in evacuazione personale missione Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, sugli sviluppi in Afghanistan e il suo impatto sull'intera regione dell'Asia centrale. Michel ha ringraziato il Kazakhstan "per il suo supporto nell'evacuazione e nell'accoglienza del personale della missione di assistenza delle Nazioni Unite (Unma) in Afghanistan", scrive Michel su Twitter. (Beb)