Afghanistan: Abdullah Abdullah condanna "attacchi terroristici" Kabul

- Il capo dell'Alto consiglio per la riconciliazione nazionale, Abdullah Abdullah, ha condannato oggi le esplosioni avvenute all’esterno dell’aeroporto di Kabul, definendole “attacchi terroristici”. “Condanno fermamente l'attacco terroristico all'aeroporto di Kabul che ha ucciso e ferito un gran numero di civili”, ha scritto Abdullah via Twitter. Secondo fonti del ministero della Sanità afgano citate dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”, il bilancio di quello che sembrerebbe essere un duplice attentato suicida, molto probabilmente perpetrato dallo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante - Provincia di Khorasan (Isis-K, un ramo autoproclamato del sedicente Califfato), è di almeno 40 morti e 100 feriti. Il quotidiano statunitense “The New York Times”, da parte sua, riferisce di 40 decessi e 120 feriti, molti dei quali in gravi condizioni. Tra le vittime ci sarebbero un numero ancora imprecisato di donne e bambini. (Res)