Venezuela: Perù si propone come sede alternativa per negoziati con opposizione

- Il nuovo ministro degli Esteri del Perù, Oscar Maurtua de Romana, ha proposto il Perù come sede alternativa del nuovo ciclo di negoziati tra governo di Nicolas Maduro e opposizione, avviato in Messico con la mediazione della Norvegia. “Da qui offriamo l’appoggio del Perù per fare in modo che questo processo dia buoni frutti, inclusa la disponibilità a offrirci come sede alternativa per i negoziati”, ha detto il ministro durante la presentazione davanti al corpo diplomatico accreditato. (segue) (Brb)