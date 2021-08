Cile: governo decreta emergenza idrica e agricola in quattro regioni a causa della siccità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undurraga, aveva già anticipato mercoledì la possibilità di arrivare a decretare l'emergenza idrica a causa della prolungata siccità registrata durante i mesi invernali. L'attuale criticità preoccupa inoltre le autorità anche in prospettiva futura. "Senza dubbio la questione dell'emergenza idrica è una questione che stiamo analizzando anche nel medio e lungo termine", ha affermato Undurraga nel corso di un intervento tenuto all'Expo agricola. "Non si tratta di un'emergenza di adesso e nonostante le recenti piogge non siamo nei livelli normali di precipitazioni, siamo molto lontani", ha aggiunto il ministro, precisando che le situazioni più critiche riguardano in questo momento tutta l'area centrale e settentrionale del paese compresa tra le province del Maule ed Atacama. (segue) (Abu)