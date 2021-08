Afghanistan: Johnson, avanti con evacuazione dopo “barbaro attentato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito continuerà le operazioni di evacuazione del suo personale in Afghanistan nonostante “il barbaro” attentato all’aeroporto di Kabul. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson in una intervista all’emittente “Sky News”. L’obiettivo, ha assicurato Johnson, resta quello di evacuare più persone nel “più breve tempo possibile” nei tempi prestabiliti. Secondo Johnson, la "stragrande maggioranza" delle persone è già stata evacuata ed è stato uno "sforzo assolutamente fenomenale". L'operazione di evacuazione dovrebbe essere "il più rapida ed efficiente possibile" dopo l'attacco, afferma, e "continuerà fino all'ultimo momento". Johnson ha aggiunto di aspettarsi che le persone che vorranno lasciare il Paese saranno in grado di farlo anche dopo il 31 agosto.(Rel)