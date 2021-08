Viabilità: Anas, chiusura temporanea Ss 11 "Padana superiore-Variante di Isso-Barbata" per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada statale 11 "Padana Superiore-Variante di Isso-Barbata" è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Isso, in provincia di Bergamo, a causa del ribaltamento di un mezzo agricolo. Nell'impatto il conducente del veicolo è deceduto. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)