Etiopia-Sud Sudan: premier Ahmed riceve presidente Kiir, focus su relazioni bilaterali e sviluppo infrastrutture

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha ricevuto oggi il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, e la sua delegazione che questo pomeriggio ha appena concluso una visita ufficiale in Etiopia. L'obiettivo della visita, riferisce l'ufficio del premier etiope su Twitter, era di discutere le principali questioni bilaterali e regionali di reciproco interesse. Al centro dei colloqui c'è stato in particolare un focus sul rafforzamento dei legami economici e lo sviluppo delle infrastrutture. Il primo ministro Ahmed ha informato la controparte sud sudanese sulle questioni attuali nel Paese, compresa la performance economica positiva dei settori chiave nonostante le sfide poste dalla pandemia di Covid-19, e ha affermato l'intenzione del suo governo di porre la pace interna e regionale come priorità assoluta. Il presidente Kiir, da parte sua, si è congratulato con il primo ministro e il governo dell'Etiopia per la pacifica conclusione delle seste elezioni generali e ha elogiato il successo del secondo riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), riaffermando che il Sud Sudan continua ad attribuire grande importanza alle relazioni con l'Etiopia. Il presidente Kiir ha infine condannato l'attacco del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) al Comando settentrionale che nel novembre scorso ha dato il via al conflitto armato e ha apprezzato lo sforzo del governo per salvaguardare l'ordine costituzionale, evidenziando la non interferenza da parte di parti esterne nell'attuale sfida interna dell'Etiopia. (Res)