Recovery: Draghi nomina Chiara Goretti coordinatrice segreteria tecnica Pnrr

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha conferito a Chiara Goretti l'incarico di coordinatrice della "Segreteria tecnica del Pnrr". Lo rende noto palazzo Chigi. Chiara Goretti è membro del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio e consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, attualmente fuori ruolo. Laureata in Economia, nel 1991 ha vinto il primo concorso per economisti bandito dalle amministrazioni parlamentari. Nel corso dell'attività lavorativa presso il Senato, è stata responsabile del progetto speciale per la costituzione dell'Unità tecnica per il monitoraggio della finanza pubblica. Dal 2002 al 2004 ha approfondito, presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, directorate for Public governance, i temi dell'analisi comparata nelle procedure di bilancio. Dal giugno 2013 ad aprile 2014 è stata consigliere economico del ministro dell'Economia e delle Finanze. (Com)