Afghanistan: Macron, ambasciatore e funzionari francesi a Kabul partiranno con ultimi voli

- L'ambasciatore francese a Kabul e gli ultimi dipendenti della missione diplomatica in Afghanistan lasceranno il Paese con gli ultimi voli. Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo il capo dello Stato, in Afghanistan c'è "un crescente livello di tensione" e a Kabul la situazione rimarrà "estremamente pericolosa", nelle prossime ore. Macron ha spiegato di non avere informazioni specifiche sulle esplosioni che hanno colpito oggi pomeriggio l'aeroporto di Kabul. Le circostanze rimangono "estremamente poco chiare", ha detto il presidente. "È chiaro che c'è un crescente livello di tensione. Le prossime ore rimarranno estremamente pericolose", ha rilevato Macron. Il capo dello Stato ha sottolineato come i diplomatici e il personale francesi dovrebbero partire con gli ultimi voli. "Per motivi di sicurezza, l'ambasciatore francese non resterà in Afghanistan", ha aggiunto. Macron ha poi affermato come negli ultimi anni in Francia siano arrivati 10 mila afgani, e a settemila di loro sia stato concesso asilo. (Frp)