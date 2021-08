© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun italiano è stato coinvolto nell'esplosione presso l'aeroporto di Kabul. Lo rende noto il ministero della Difesa, precisando che la deflagrazione è avvenuta in un'area distante da dove stanno operando i militari italiani per le ultime fasi dell'operazione Aquila per l'evacuazione dei cittadini afgani. (Com)