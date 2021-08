Covid: Bernini (FI), su vaccini grande lezione dai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, segnala che "a fronte di resistenze corporative che tendono a scoraggiare l’utilizzo del Green pass, la quasi totalità di vaccinati ha già scelto di scaricarlo: decine di milioni di italiani che hanno consapevolmente scelto la strada della responsabilità per uscire dalla pandemia". La parlamentare aggiunge in una nota: "Ma il segnale più incoraggiante è la corsa dei giovani a vaccinarsi: la fascia d’età tra i venti e i ventinove anni ha infatti già superato come tasso di vaccinazione quella da trenta a quarantanove anni. I giovani stanno dunque impartendo una grande lezione agli ultracinquantenni che ancora rifiutano il vaccino e che sono la fascia più a rischio di ospedalizzazione". (Com)