- Il Commissario Ue per l’economia, Paolo Gentiloni, ha commentato in un breve messaggio sul suo profilo Twitter i drammatici eventi in corso nella capitale dell’Afghanistan Kabul, colpita da un duplice attentato. “Angoscia per le esplosioni. Ci aspettano giorni drammatici”, ha dichiarato Gentiloni.(Beb)