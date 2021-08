Viabilità: Aspi, A4 Mi - Bs chiusure notturne stazione di Dalmine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Autostrade informa che sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura della stazione di Dalmine, che era prevista dalle 21.00 di venerdì 27 alle 5.00 di lunedì 30 agosto. Confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in entrata e in uscita, dalle 21.00 di questa sera giovedì 26 alle 5.00 di venerdì 27 agosto, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Capriate. (Com)