Incendi: Anppe Vigili fuoco, adesso serve cabina di regia

- A breve il governo si riunisce sul dramma degli incendi, per questo "vogliamo ricordare che, solo dall'inizio del 2021, quasi 160 mila ettari sono andati in fumo sul territorio italiano, ed è arrivato il momento di concentrarsi su una politica di prevenzione e di gestione degli incendi boschivi, che in diverse circostanze ha messo in seria difficoltà anche i cittadini ed ha interessato in modo massiccio il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco". Lo afferma in una nota Fernando Cordella presidente dell'Associazione sindacale professionale prevenzione emergenze (Anppe) Vigili del fuoco. "Non possiamo rincorrere l'emergenza, bisogna intraprendere una strategia di intervento nel post-incendio ed ecco perché è importante che venga istituita una cabina di regia con gli attori principali e si predisponga a breve termine un atto normativo che uniformi la politica antincendio boschivo delle Regioni e si coinvolgano i Comuni, in particolare predisponendo i piani comunali di incendi boschivi, per mettere in condizioni coloro che intervengano da terra, Vigili del fuoco e Volontari di personale e attrezzature in grado di combattere il fuoco – spiega Cordella -. Inoltre tutto questo è inutile se non viene fatto prima un lavoro di bonifica preventiva sotto il coordinamento e direzione di strutture statali come Vigili del fuoco e Carabinieri forestali". (segue) (Com)