Afghanistan: Emergency, oltre 30 feriti curati nel nostro ambulatorio

- Sono oltre 30 i feriti che sono stati trasportati nell’ambulatorio chirurgico di Emergency situato nei pressi dell’aeroporto di Kabul dopo il duplice attentato avvenuto al di fuori del perimetro dello scalo aereo. Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa in una nota su Twitter. L’Ong riferisce che nell’ambulatorio sono stati trasportati anche i corpi di sei persone già decedute. “Finora più di 30 pazienti sono arrivati al nostro centro chirurgico di Kabul. Altri sei erano già deceduti al loro arrivo. Abbiamo attivato tutti i protocolli per curare un alto numero di feriti”, si legge nella nota.(Res)