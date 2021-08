G20: Bernini (FI), orgoglio italiano per conferenza su donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "è motivo di orgoglio che l’Italia abbia organizzato per prima una riunione a livello di G20 dedicata alle donne e all’empowerment femminile. In questo momento - continua la parlamentare in una nota - la minaccia più incombente ricade sulle donne afghane, che il regime talebano sta riducendo alla condizione di paria della società, cancellando le conquiste degli ultimi venti anni, ma si tratta di una questione globale che riguarda troppi Paesi in cui le donne sono ancora private dei loro diritti fondamentali". L'esponente di FI aggiunge: "La crisi economica indotta dalla pandemia sta purtroppo comportando un arretramento generale della parità di genere anche nelle società occidentali. Per questo la riflessione e le proposte che stanno emergendo dalla conferenza del G20 possono offrire un contributo importante a quella che è a tutti gli effetti una battaglia di civiltà. Senza farsi illusioni, - conclude Bernini - perché sarà una battaglia lunga e difficile, che però merita di essere combattuta". (Com)