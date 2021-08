Afghanistan: viceministro Polonia, a Kabul al momento non ci sono nostri diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Kabul al momento non ci sono diplomatici polacchi e i militari sono in corso di ritiro. Lo ha detto il viceministro degli Esteri polacco, Marcin Przydacz, dopo l’esplosione avvenuta nei pressi dell’aeroporto della capitale afgana e quella occorsa vicino al Baron Hotel, a poca distanza dall’area detta Abbey Gate. “Non vogliamo continuare a mettere in pericolo la vita dei nostri consoli e quindi questa mattina è atterrato l’ultimo aereo con a bordo civili. Al momento a Kabul non ci sono diplomatici polacchi, sono in un posto sicuro”, ha detto il viceministro. “Grazie a Dio ci è riuscito di salvare la vita e la salute della nostra gente”, ha continuato. (Vap)