Americhe: Argentina parteciperà a vertice per la democrazia convocato da Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina parteciperà al summit dei leader a favore della democrazia convocato dal presidente statunitense Joe Biden per il 9 e 10 dicembre. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri rilasciata mercoledì al termine di un incontro del sottosegretario agli Esteri di Buenos Aires, Pablo Tettamanti, e del capo di Gabinetto del dicastero, Guillermo Justo Chaves, con una delegazione dell'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale argentina guidata dall'incaricata per gli Affari commerciali, MaryKay Carlson. In relazione al summit, si legge nella nota, le parti hanno concordato sulla necessità di "portare avanti in modo congiunto l'agenda relativa a diritti umani, lotta alla corruzione, regole della democrazia e promozione dell'uguaglianza". "Sappiamo di non essere d'accordo su certe cose, ma mettiamo da parte queste questioni alla ricerca di quanto condividiamo e dei reciproci interessi e benefici. Ci sono molte più cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci separano ", ha dichiarato Chaves. (segue) (Abu)