Americhe: Argentina parteciperà a vertice per la democrazia convocato da Biden (2)

- Secondo il governo degli Stati Uniti "l'Argentina può rivestire un ruolo importante nella difesa dei valori democratici nella regione" nonostante le diversità di vedute in relazione all'attuale situazione in paesi come Cuba, Venezuela o Nicaragua. Ad affermarlo è stato il direttore per l'Emisfero occidentale del Consiglio per la Sicurezza degli Stati Uniti, Juan Gonzalez, in una recente conferenza stampa tenuta il 9 agosto alla quale ha partecipato "Agenzia Nova" e dove si è dato conto della recente visita del consigliere per la Sicurezza Usa, Jake Sullivan in Brasile ed Argentina. "Ci sono stati colloqui molto costruttivi con le autorità argentine, abbiamo riscontrato una volontà di trovare un terreno comune e l'interesse", ha dichiarato Gonzalez, che ha sottolineato che i due paesi continueranno ad avere "un dialogo aperto e fluido su queste questioni". "Crediamo che l'Argentina sia un paese che può dialogare con paesi tanto di destra quanto di sinistra e può rivestire un ruolo importante nella difesa dei valori democratici" ha aggiunto il funzionario di Washington. (segue) (Abu)