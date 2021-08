Spagna: incidente al largo di Cartagena, tre marinai morti per presunta fuga di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre marinai, due cittadini turchi e un georgiano, sono morti per avvelenamento su una nave merci a 50 miglia di distanza dal porto di Cartagena, nella Spagna sudorientale. L'incidente sarebbe avvenuto mercoledì su una nve battente bandiera liberiana che trasportava olio di girasole, gestita da una compagnia turca. I tre marinai sarebbero morti a causa di una fuga di gas avvenuta durante le operazioni in uno dei serbatoi della nave. Fra le vittime vi sarebbe anche il capitano della nave. Le autorità portuali spagnole hanno reso noto che una quarta persona sarebbe in gravi donzioni, dopo essere stata trasportata in elicottero verso l'ospedale.(Spm)