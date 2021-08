Usa-Israele: rimandato incontro tra Biden e premier israeliano Bennett dopo attentati Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro previsto per oggi alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il premier israeliano, Naftali Bennett, è stato rimandato a seguito degli attentati avvenuti al di fuori dell’aeroporto internazionale Hamid Karzai della capitale afgana Kabul, in cui sono rimaste uccise almeno 13 persone e sono stati coinvolti anche militari statunitensi. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, citando una nota del portavoce del governo israeliano. (Res)