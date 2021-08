Afghanistan: Toti, il peggio si affaccia prima del previsto, terrorismo si può importare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan "il peggio si affaccia prima del previsto". Lo scrive su Instagram il presidente della regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti. "L’attentato all’aeroporto di Kabul - sottolinea Toti - dimostra quali danni produrrà un ritiro illogico e insensato da quel Paese. Se la democrazia, come scrive qualche sedicente esperto di politica estera, non si esporta, di certo il terrorismo si può importare. Ora bisogna correre ai ripari nel più breve tempo possibile. Nessuno si illuda - osserva Toti - che i kamikaze di Kabul siano lontani da noi. Nessuno si illuda che diritti negati e violenza siano temi da affrontare in modo ipocrita in qualche salotto. O ci svegliamo o ne pagheremo le conseguenze". (Rin)