Maltempo: Giorgetti, bene via libera Cdm a stato emergenza per Como, Sondrio e Varese

- “Sono soddisfatto per la dichiarazione dello stato di emergenza per Como, Varese e Sondrio. Arriva quel giusto sostegno, sul quale mi ero personalmente impegnato, alle popolazioni che hanno subito ingenti danni causati dal maltempo. Ora però è necessario mettere mano a tutte quelle opere necessarie per la prevenzione”. Lo sottolinea il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, commentando l’approvazione appena avvenuta in Cdm della delibera che dichiara lo stato di emergenza per 12 mesi per gli eventi metereologici nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto scorsi nei territori delle province di Como, Sondrio e Varese. Per i primi interventi è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul fondo emergenze nazionale. (Com)