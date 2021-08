Algeria-Marocco: partico islamista Mps critica interruzione rapporti con Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Movimento per la società della pace (Msp), Abderezzak Makri, il più grande partito islamista in Algeria, ha dichiarato oggi che il governo algerino ha compiuto una mossa affrettata recidendo i rapporti con il Marocco. Makri ha criticato il governo per non aver consultato i partner politici e i partiti di opposizione su una questione ritenuta "importante e sovrana". Secondo il presidente dell’Msp, anche in tempo di guerra, i Paesi non interrompono i rapporti, per lasciare un canale di comunicazione e trovare una soluzione alle loro crisi. Makri ha quindi criticato il Marocco, per "la sua volontà di trascinare l'Algeria nei suoi affari interni", sottolineando che Rabat lavora di fatto per gli interessi di Francia e Israele. Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, ha annunciato lo scorso 24 agosto la rottura delle relazioni diplomatiche con Rabat, accusando il Regno di “azioni ostili”. Al centro della dichiarazione di Lamamra le affermazioni dell’omologo israeliano, Yair Lapid, durante la sua visita ufficiale dello scorso 11 e 12 agosto a Rabat. In questa occasione, Lapid ha “espresso le sue preoccupazioni per il ruolo svolto dall’Algeria nella regione e il suo avvicinamento con l’Iran”. (Ala)