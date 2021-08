G20: consigliere presidenziale Congo, unire le forze per aiutare le donne afgane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario che l'intera comunità internazionale unisca le forze per aiutare le donne afgane in questa fase. E' l'opinione di Chantal Mulop, consigliere presidenziale della Repubblica democratica del Congo per la gioventù e la violenza contro le donne. Mulop ha preso parte ai lavori odierni del G20 che si tiene a Santa Margherita Ligure e che vede al centro l'empowerment femminile. Una parte dei lavori è stata dedicata alla situazione attuale delle donne afgane. "Un risultato concreto si ottiene mettendo tutte le donne insieme, noi che siamo qui a questa conferenza, per essere insieme ed essere forti per aiutare quelle donne in Afghanistan. Insieme possiamo essere forti, ma se lavoriamo in modo isolato allora sarà molto difficile ottenere un risultato per quelle donne in Afghanistan", ha detto la consigliere presidenziale congolese. (Res)