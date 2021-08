© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "è stata data indicazione a tutte le Asl di attivare specifiche relazioni con le università per vaccinare gli studenti ancora non vaccinati". Così l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Dal primo settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione", conclude. (Rer)