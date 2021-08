Israele: cancelliere tedesca Merkel annulla visita a causa degli sviluppi in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha cancellato la missione in Israele prevista dal 28 al 30 agosto a causa degli attuali sviluppi in Afghanistan. Lo riferisce una nota della cancelliera federale della Germania. Sarebbe stata l’ultima visita della leader tedesca in Israele. A seguito di una conversazione telefonica tra Merkel e il premier israeliano Naftali Bennett, spiega la nota, entrambi hanno concordato che è opportuno rimandare la visita. Al momento non è ancora chiaro se la missione sarà riprogrammata già a partire dal mese di settembre. (Res)