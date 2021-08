Sardegna: Manca (Pd), centrodestra inconcludente, governo dia seguito a impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell'industria e delle bonifiche il centrodestra sardo "sbatte i pugni sull'acqua per dare l'impressione di fare qualcosa senza fare però atti concreti. Si dimentica che nelle scorse settimana la Camera ha approvato all'unanimità un ordine del giorno del Pd che impegna il governo a convocare un tavolo nazionale per sottoscrivere un accordo di programma sui temi industriali e sulle bonifiche per Porto Torres, e per affrontare il tema dell'energia in Sardegna. Questo è un impegno concreto ed è da qui che dobbiamo ripartire". E' il commento, in una nota, del deputato Pd Gavino Manca in merito alle recenti dichiarazioni del presidente Solinas e del coordinatore della Lega in Sardegna Zoffili a proposito delle interlocuzioni col presidente Draghi sui problemi dell'Isola. "Sono stato primo firmatario e promotore assieme ai colleghi sardi Frailis e Mura di un ordine del giorno che ha un contenuto molto chiaro e concreto - prosegue il parlamentare Pd - e ora va fatta solo una cosa: chiedere al presidente Draghi e al governo di dare corso a quell'impegno. Il resto - puntualizza - sono passerelle inutili e inconcludenti. La politica non si fa con dichiarazioni estemporanee, ma con atti che producono effetti. Ed è quello che manca all'attuale amministrazione regionale e ai rappresentanti sardi del centrodestra nelle istituzioni nazionali. Il presidente Solinas si associ o diventi lui stesso promotore, alla richiesta di convocazione di un tavolo nazionale su Porto Torres contribuisca al lavoro che stiamo svolgendo affinché questo tema ed i temi dell'industria e dell'energia in Sardegna rimangano in modo permanente nell'agenda del governo".(Com)