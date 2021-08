G20: consigliere presidenziale Congo, Italia prima a mettere al centro le donne nei lavori

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha organizzato per prima una riunione in formato G20 dedicata alle donne e all'empowerment femminile. Lo ha ricordato Chantal Mulop, consigliere presidenziale della Repubblica democratica del Congo per la gioventù e la violenza contro le donne. "Voglio ringraziare in modo particolare la ministra (delle Pari opportunità) Elena Bonetti, per aver posto in essere questa conferenza. Si tratta della prima conferenza che parla delle donne nel formato G20. Dall'altra parte, è la prima volta che l'Africa partecipa al G20 e che il mio Paese viene rappresentato in una conferenza del genere", ha detto Mulop ricordando che una parte dei lavori è stata dedicata alla situazione delle donne in Afghanistan. "Abbiamo parlato di quello che le donne hanno raggiunto fino ad ora e dei loro problemi, su quali soluzioni possiamo trovare assieme per semplificare la vita delle donne nel mondo. Al momento abbiamo il problema delle donne afgane, e tutti noi dobbiamo unire le forze per lavorare con le diverse organizzazioni sul campo in Afghanistan, ma anche per agire politicamente e per vie diplomatiche", ha detto Mulop. (Res)