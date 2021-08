Moldova-Polonia: presidente Duda spera che Chisinau possa aderire a Iniziativa dei Tre Mari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco, Andrzej Duda, spera che la Moldova possa aderire all'Iniziativa dei Tre Mari. Lo ha dichiarato in un briefing congiunto con la sua omologa moldava, Maia Sandu, durante una visita a Chisinau. Il capo dello Stato polacco è in Moldova per partecipare alla celebrazione del trentesimo anniversario dell'indipendenza del Paese, che cadrà domani 27 agosto. "Sogno che la Moldova non solo diventi un partner dell'Iniziativa dei Tre Mari, perché accadrà, ma diventi anche membro dell’Iniziativa da Paese membro dell'Unione europea”, ha detto. “È molto importante creare una zona di sicurezza intorno all'Europa, non solo militare, ma anche energetica, digitale e creare un'infrastruttura moderna", ha continuato Duda. "Vorremmo che la Polonia fosse uno Stato molto più forte ma dico con tutta franchezza che i polacchi oggi vivono meglio. Ho rassicurato la presidente e ho espresso la mia disponibilità a un'assistenza nelle riforme da attuare in Moldova", ha proseguito il presidente polacco. (Rob)